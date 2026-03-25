プロ野球・巨人の阿部慎之助監督は24日、東京ドームでの全体練習後に報道陣の取材に応じ、ライデル・マルティネス投手と大勢投手について「(開幕は）いないと想定して臨みたいと思います」と語りました。マルティネス投手は開幕2日前、25日には日本に到着する見込み。阿部監督によりますと「練習はちゃんとできている」ということです。大勢投手に関してはWBC後に、NPB球での調整を進めていますが、コンディションなどを考慮して、