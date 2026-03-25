ソフトバンクの牧原大成内野手（33）が24日、侍ジャパンの一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を共に戦った日本ハム・伊藤大海投手（28）とぶつかる開幕戦へ意気込みを語った。通算19安打は対伊藤としては西武・源田と並びトップタイの“キラー”。昨季は育成出身初の打率3割到達で首位打者タイトルを獲得したが「ゼロからです」と肩書を意識せず、新たな開幕に挑む。本拠地開幕まで残り3日に迫っても牧原大