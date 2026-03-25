声優の岡咲美保さんと吉永拓斗さんが、日本テレビ系で放送される特別番組『news every.特別編 春の推しアニメ 声優深掘りスペシャル』（28日午後2時30分から関東ローカルで放送以降、全国で順次放送）に出演することが発表されました。■4月から“フラアニ”放送時間が拡大2023年10月から、日本テレビ系30局ネットで毎週金曜よる11時に放送している『FRIDAY ANIME NIGHT』（通称：フラアニ）が、4月から放送時間が1時間に拡大し