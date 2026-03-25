日本ハムの新庄監督が本拠地エスコンフィールドの公式戦で左翼の看板直撃弾を達成した選手に111万円を贈る「SHINJOボードに当てて111万円をGETしま賞」の今季スポンサーを発表した。協賛社は昨季の13社から23社に増えた。過去2年は達成者がなく、今年で3年目の試み。「ファイターズの選手以外でも他のチームが当ててくれたら、負けゲームでも大喜びします。今年は2発ぐらい当ててほしい」とリーグ優勝とともに“悲願成就”を