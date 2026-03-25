「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）サウジ遠征帰りのパンジャタワーは、着地検疫があったため栗東に帰厩したのが１８日。厳しいローテになるが、「牧場側と密に連絡を取っていましたし、しっかりと調教はできている。体重もいつもと同じ感じです」と担当の五十嵐助手は不安を打ち消す。「乗り方ひとつでマイルもこなせますが、キーンランドＣが強かったですし、１２００メートルはいいと思います」と短距離でＧ１・２勝目