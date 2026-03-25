開幕1軍で唯一の中継ぎ左腕となるソフトバンクのヘルナンデスが、シーズンの完走を誓った。「どんな場面でも投げる。球は強いし、いい感じでシーズンに入ることができそう」開幕を前に、気分が跳ね上がる偉業達成があった。WBCで母国ベネズエラが日本を撃破し、決勝では米国に競り勝って初の世界一となった。「単純にうれしかったよ。日本とどちらか勝つと聞かれたときに“ベネズエラが勝つ”と言ってたんだ。日本も凄いドリ