ソフトバンクの中村晃が母校の粘りを称えた。選抜2回戦で帝京は0―4から同点に追い付くなど、延長タイブレークの末に敗れた。「負けましたね。残念でした。惜しかったです」。自身はオフに腰の手術からリハビリを経て21日から1軍合流し、この日は全体メニューをこなすなど不安は日に日に解消されている。