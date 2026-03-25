「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）３年連続２着のナムラクレアは、この中間の調整も順調そのもの。長谷川師は「本当に何も注文をつけるところがないです」と、状態面に関して自信ありげに笑みを浮かべる。今回が引退レースで、かつての主戦・浜中とのコンビが７戦ぶりに復活するが、「緊張するとは思うけど、クレアと楽しんで乗ってきてほしい」と有終の美へ向けて快く送り出す構えだ。