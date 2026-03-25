5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、3月25日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身初の1位を獲得した。【動画】M!LK、初のストリーミング1位「爆裂愛してる」MV2月9日より配信された「爆裂愛してる」が2026年2月23日付で5位に初登場以降、3月2日付から前週3月23日付まで4週連続で2位をキープし、今週3月30日付でついに1位に浮上した。週間再生数923万2950回は、同曲が記録した930万3451回（2026年3月