「毎日杯・Ｇ３」（２８日、阪神）重賞勝ちで僚馬に続く。前走のシンザン記念で鋭い末脚を繰り出したアルトラムス。結果は３着だったが、キャリア２戦目で挑んだのはこの馬だけ。野中師は「内容は強かった。出遅れて致命的と思ったけど。最後の脚は迫力がある」と“負けて強し”を強調する。牧場でトモを骨折して手術するなど、デビューまでの道のりは決して順調だったわけではない。「ここまで早く使えるとは思っていなかっ