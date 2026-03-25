「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２４日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉ファルコンＳを制したダイヤモンドノット（牡、福永）はＮＨＫマイルＣ（５月１０日・東京、芝１６００メートル）へ。ジョッキーは未定。若葉Ｓを制したマテンロウゲイル（牡、野中）は優先出走権を獲得した皐月賞（４月１９日・中山、芝２０００メートル）を予定。「今週様