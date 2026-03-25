櫻井翔がMCを務めるフジテレビ系バラエティ番組『真剣遊戯! THEバトルSHOW』(毎週月曜20:00〜)が、4月20日にスタートすることが25日、発表された。櫻井にとって、同局のレギュラー番組は『VS嵐』以来、約6年ぶり。単独としては初のフジゴールデンレギュラー番組MCとなる。櫻井翔この番組は、アイドル俳優軍と芸人バラエティ軍の各6人が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げるもの。櫻井は、MCとして各軍の士気を高めたり