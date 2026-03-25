出会ってわずか10日で再婚――梅宮アンナが『徹子の部屋』で明かしたのは、“電撃再婚”について。父・梅宮辰夫さんの死後は再婚を考えていなかったというが、互いの病をきっかけに現在の夫と急速に距離を縮めることに。その決断の裏側を語った。(左から)世継恭規氏、梅宮アンナ○浸潤性小葉がんで右胸とリンパ節を切除10カ月に及ぶ闘病生活梅宮アンナは、23日放送のテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)