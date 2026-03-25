ボンネットに入ったまま24キロも走行 画像はイメージです 2026年2月、凍てつく寒さの英国で「猫の事故」が連続して発生しました。 Barnsley大学に勤める女性は、職場から約24キロ離れた自宅まで運転しました。ところが車のボンネットの下に猫が挟まっているのを、家に帰ってから発見したのです。愛犬がさかんに吠えるので、不審に思った彼女が車を点検して判明しました。 Matildaと名付けられたこの白黒猫は、大