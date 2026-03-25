白髪を隠すのではなく、ハイライトや明るい色味でなじませる白髪ぼかしが話題を呼んでいます。今のボブにマンネリを感じたら、細かな筋感や透明感のあるカラーを取り入れてみませんか？ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が挑戦しやすい、オシャレさと快適さを両立した白髪ぼかしボブをご紹介します。 エアリーな質感のグレージュレイヤーボブ オレンジ味を抑えたグレӦ