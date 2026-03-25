高い給料をもらっているのに、責任を取らない上司にうんざりしている人は多いだろう。投稿を寄せた大阪府の40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収650万円）は、上司についてこう明かす。（文：長田コウ）「事実は流すが、判断しない管理職（＝中継器型）」「給料は『意思決定コストへの対価』なのに、コストを負担していない」男性によると、この上司はメールやSlack、口頭で「起きている事実」を大量に共有してくる