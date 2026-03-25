社長という生き物は、時に従業員を人間だと思っていないのではないかと疑いたくなる。そんな「ハズレ社長」を引いてしまった人たちから、生々しい経験談が届いた。（文：篠原みつき）愛知県に住む男性（70代〜）は、かつて勤めていた印刷加工の会社で指先に怪我を負った際、社長から「開いた口が塞がらない」言葉を投げかけられたという。「怪我をしても良いけど、大事な製品には血を付けるな」「返答を直ぐにしないと朝から罵声を