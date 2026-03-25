リゾート地での勤務は華やかで楽しそうなイメージもあるが、実態は逃げ場のない労働環境というケースがあるようだ。中部地方に住む50代男性（サービス・販売・外食／年収450万円）は、スキーリゾートでの勤務中に文字通り限界を迎えたという。ホテルリゾートのマネージャー職に就いていたというが、その労働環境はやばいの一言だった。（文：篠原みつき）大雪で下山できず「YouTubeの大食い動画を見て体を休める生活」「24時間労働