サッカーのThe KSLアストエンジ関西リーグが4月11日に開幕する。昨シーズン、関西1部で3位、全国社会人サッカー選手権大会で準々決勝敗退に終わったCento Cuore HARIMA（チェント・クオーレ・ハリマ）は、チーム名を一部変更。イタリア語で心を意味する「Cuore」を複数形の「Cuori」に変え、「Cento Cuori Harima」（チェント・クオーリ・ハリマ）として新シーズンに挑む。昨年、運営会社がセンサーライトなどを製造・販売する