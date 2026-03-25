入社した会社が「ヤバい」と気づいたら、さっさと見切りをつけるのが正解だろう。近畿地方の30代女性（サービス・販売・外食）は、新しく入った職場で信じられないような労働環境を目の当たりにした。正社員としての採用だったにもかかわらず、「まず研修時は無給でした」と、初日から違和感だらけだったという。（文：篠原みつき）初日に古株さんから「やばいと思ったら逃げや」と言われたその会社には、おかしな独自ルールがまか