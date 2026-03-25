働き方改革やコンプライアンス遵守が叫ばれる今では考えられないが、昔は育休を取るだけで会社から露骨な嫌がらせを受けることがあった。神奈川県の50代女性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収1200万円）は、30年ほど前、勤務していた一部上場企業で「育児休業取得第1号」となった。当時、育児と会社を両立しながらギリギリの生活を送っていたという。その後、2人目の育児休業を取得し、いざ職場に復帰しようとした直前、