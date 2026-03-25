スマートフォンの通知によって集中力がそがれるというのはよく聞く話ですが、実際にどの程度の影響があり、何がその差を生むのかは十分に分かっていませんでした。スイス・ローザンヌ大学の心理学研究員であるイポリット・フルニエ氏らは、スマートフォン風の通知表示を使った実験を行い、通知によって認知処理がどれほどの時間鈍るのかを調査しました。Push notifications as cognitive detonators? Disentangling the attentiona