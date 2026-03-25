記事ポイント旅行先で現地の人と気軽にお茶や食事を楽しめるスマートフォンアプリ男女1対1の利用を認めない特許取得済みの安心設計多言語表示・複数通貨決済で国内外の旅行者に対応 旅行先で現地の人と気軽にお茶や食事を楽しめるスマートフォンアプリが登場しました。ミールステイが提供する「ミールステイ」は、観光地を巡るだけでは得られない人と人との交流を届ける新しいサービスです。 ミールステイ「ミールステイ