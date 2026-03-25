第１試合で出場３２校が全て登場。巨人・榑松伸介スカウトディレクター（４９）が、目を引いた選手について語った。◇◇◇最初に挙げたいのは、大ホームランを放った山梨学院の菰田君ですね。初戦のファーストスイングで、見る者の度肝を抜いた。岡本和真選手（ブルージェイズ）が智弁学園で初めて甲子園に出た時（１４年センバツ）、三重との初戦の第１打席に本塁打を打った場面を思い出しました。「ＢＩＧ３