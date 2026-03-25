記事ポイント医師の知見から生まれたオールインワン美容プロテインが4月8日に発売コラーゲンやエラスチン、ビタミン、乳酸菌など美容・健康成分をまとめて摂取できる設計人工甘味料・香料・保存料不使用で、京都・宇治抹茶の上品な味わい ウェルネスブランド DOCTOR MADE®（ドクターメイド）から、オールインワン美容プロテイン「DOCTOR MADE® Beauty Protein」が登場します。4月8日より公式オンラインストアで販売