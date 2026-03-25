◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）新企画スタート馬トクの東西トレセン担当記者が、馬券的中のヒントをリレー形式で紹介する新企画「Ｇ１トク捜リレー」がスタート。春の短距離王決定戦、第５６回高松宮記念・Ｇ１（２９日、中京）でオープニングを飾るのは、デビュー２１日連続万馬券を的中した松ケ下純平記者。パンジャタワーなどＧ１馬がそろうなか、ルーキーは同じタワーオブロン