記事ポイント1日40gのくるみ摂取で睡眠の質改善を示す最新研究スーパーホテル「超(スーパー)・睡眠ウィーク」にカリフォルニアくるみ協会が協賛「ぐっすり診断」参加でカリフォルニア産くるみや選べる枕をプレゼント 3月18日の「春の睡眠の日」にあわせ、カリフォルニアくるみ協会がスーパーホテルの睡眠イベントに協賛しました。くるみに含まれる栄養素が睡眠をサポートする可能性を示す研究成果にも注目が集まっています。&