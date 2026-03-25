◆センバツ第６日▽１回戦大阪桐蔭４―熊本工（２４日・甲子園）甲子園にニューヒーローが現れた。大阪桐蔭の身長１９２センチ左腕・川本晴大（２年）が、６回２死まで無安打の快投を見せ、１４奪三振で完封勝利。球場表示では自己最速を１キロ更新する１４７キロをマークし、巨人スカウトの計測では１５１キロをたたき出した。センバツでの２年生投手の１４奪三振以上の完封は、怪童と言われた浪商（現大体大浪商）の尾崎行