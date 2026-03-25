記事ポイントポイ活アプリ「エブリポイント」に電力サービス「エブリでんき」が登場auエネルギー＆ライフとの提携による全国対応の安心な電力供給2026年6月18日までの申し込みで4,500円相当のポイント還元 ピクセラが提供するポイ活アプリ「エブリポイント」に、電力サービス「エブリでんき」が加わりました。auエネルギー＆ライフとの提携により、日常の電気使用でポイントが貯まるサービスとなっています。2026年6月18日ま