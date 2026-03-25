塩田武士の小説を、西島秀俊主演、瀬々敬久監督により実写映画化した『存在のすべてを』（2027年2月5日公開）に、広瀬すずが出演していることが発表された。広瀬は初共演となった西島について「お人柄に触れながらお芝居ができたこと、本当にうれしく光栄な経験でした」とコメントを寄せている。【動画】映画『存在のすべてを』超特報映像これまで4度にわたり日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞し、『三度目の殺人』では最