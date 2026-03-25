韓国俳優のキム・ジュリョンが、志尊淳が主演、仁村紗和がヒロインを務める日本テレビ系4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜後10：30）に出演することが決定した。日本のドラマ初出演となり、主人公のキム・ミンソク／青木照（志尊）の養母を演じる。【写真】『イカゲーム』『愛の不時着』出演俳優も！共演韓国俳優陣本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたい