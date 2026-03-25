【ニューヨーク＝木瀬武】２４日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比８４・４１ドル安の４万６１２４・０６ドルだった。下落は２営業日ぶり。前日の取引で大幅に下落した原油価格が再び上昇に転じ、投資家がリスク回避姿勢を強めた格好だ。市場では、トランプ米大統領が表明したイランとの停戦協議が順調に進むのか懐疑的な見方もくすぶっている。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値