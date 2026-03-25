【ワシントン共同】トランプ米大統領が国土安全保障長官に指名したマークウェイン・マリン前上院議員（48）が24日、就任した。ホワイトハウスでの宣誓式で「全ての米国民を平等に守る。失敗は許されない」と述べた。事実上更迭されたノーム前長官を引き継ぎ、看板政策の不法移民取り締まりを担う。マリン氏は強硬路線を軌道修正する考えを示している。トランプ氏は「マリン氏と共に犯罪歴のある不法移民の国外追放を継続する」