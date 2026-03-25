◇MLB オープン戦 ドジャース7-7エンゼルス(日本時間24日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が日本時間24日、この日先発も8四死球という結果に終わった佐々木朗希投手を励ます様子を見せました。佐々木投手はこの日、エンゼルスとのオープン戦に先発登板。しかし初回、打者5人に4四死球を与え1アウトも奪えず降板となります。しかしその後、オープン戦の特別ルールで2回に再度登板した佐々木投手。先頭にいきなり死