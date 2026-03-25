MV Chart Forcus 毎週更新される「YouTube Music Charts」ウィークリー ミュージック ビデオ ランキングより、MVをはじめとした音楽関連の新着動画から上位10作品／楽曲を取り上げ、ランキング化＆レビューしていく連載「MV Chart Focus」。3月13日～3月19日のウィークリー新着のTOP10は以下の通り（※1）。 （関連：【動画あり】BE:FIRST、余裕と自負が滲む中毒的フ