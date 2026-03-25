実戦で結果を残せず、苦闘を続ける佐々木(C)Getty Images厳しい春となった。メジャー2年目を迎えたドジャースの佐々木朗希だ。現地時間3月23日に行われた本拠地でのエンゼルス戦に先発した佐々木朗希は、計2回（66球）を投げ、被安打0ながら、8四死球、5失点。これで今春のオープン戦は4登板（計8回2／3）で、防御率15.58、WHIP2.77、与四球率15.58、被OPS1.043と散々な内容で終了した。【動画】制球力が「壊滅」とも…佐々木