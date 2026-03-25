お笑いタレントのだいたひかる（50）が24日までに、ブログを更新。体重を公表した。だいたは「気持ち悪い位に痩せてきました」と切り出し「妊娠中に66kgになり、産後に3kgしか減らなくてビックリしましたが」と「45.9kg」と表示された体重計の写真をアップした。「続けてこの頃メキメキ痩せてきたのは多分…花粉症で鼻が詰まっている事が多く味覚が感じづらいから、食欲が湧かないからかな!?」と推測し「歳をとって、体重だけ減