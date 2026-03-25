トランプ米大統領【ワシントン共同】トランプ米大統領は24日、イランから石油やガスに関連する大きな「プレゼント」を受け取ったと発言した。詳細は明らかにしなかったが、イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡に関し、何らかの譲歩をしたと示唆。イランが交戦終結を見据え米国との取引に前向きだと強調した。ホワイトハウスで記者団に語った。イランでは米イスラエルの攻撃で指導層が一変し「新たなグルー