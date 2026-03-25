三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第136話は、東大受験をめぐる「環境と努力」について考える。「ノブレス・オブリージュ」に覚えた違和感東京大学の入試が目前に迫り、龍山高校の生徒たちは動揺を隠せなくなる。東大合格請負人・桜木建二は「人間なんてだいたい一緒！」「ただ何をやったかで全く変わる」と