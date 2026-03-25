歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が24日、インスタグラムを更新。長男市川新之助（13）の誕生日の様子を公開した。團十郎はケーキのスタンプを添えて「13歳の誕生日2026」とつづり、長女市川ぼたん（14）が、新之助にケーキを渡す様子や、新之助がロウソクの火を吹き消す姿などを公開した。この投稿に「勸玄君お誕生日おめでとうございます」「立派な青年になってお空のママも喜んでるよ〜」「身長伸びたねー」「カッコいい少年に