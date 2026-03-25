広島は24日、マツダスタジアムで全体練習を行った。佐々木泰内野手（23）は、27日のリーグ開幕・中日戦（マツダ）への意気込みを語り、「期待に応えられるようにやらなければいけない」と覚悟を示した。鯉の未来を担う2年目の背番号10。今季は開幕から4番の責務を全うし、チームの顔になる決意も示した。佐々木は、目前に迫る開幕が待ち切れない様子だった。初めて経験するであろう独特の緊張感、重圧。それすらプラスに捉えた