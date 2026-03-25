飛躍の2年目へ、すべての準備が整った。中日の金丸が24日のファーム・リーグのDeNA戦（ナゴヤ）でWBCから帰国後初登板。5回1失点と上々の内容で、本拠地開幕となる31日の巨人戦（バンテリン）に先発することが確実となった。「きょうはWBCへ行く前の感覚に戻っているかを確かめるのがテーマだった。内容はまずまず。ボールの出力に問題はないので、そんなに心配はない」世界を知り、左腕は確実に進化した。「トップクラスの