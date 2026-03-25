広島・小園がWBC後、実戦4戦目にして初の適時打を放った。ファーム・リーグのソフトバンク戦に「3番・三塁」で出場。0―1の6回2死一、三塁で藤原から左前適時打をマークした。この日は志願して参戦。映像を確認した新井監督は「追い込まれながらボール球も見極めて、いいヒットを打ったと思う」とうなずいた。オープン戦3試合の出場で10打数1安打だったが開幕を前に安心材料となった。