◇ファームリーグ西地区オリックス1―5阪神（2026年3月24日京セラD）身長2メートル13のオリックス新助っ人・ジェリー（ジャイアンツ）がファーム・リーグの阪神戦に先発し2回2安打無失点。初回無死一、二塁のピンチで3者連続三振を奪うなど計5奪三振と力投し「ちょっと力みすぎたが、総合的にはいい登板になった」とうなずいた。開幕前最後の調整登板を33球で終え、中4日で開幕3戦目の29日楽天戦での先発が有力視される。