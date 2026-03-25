◇ファームリーグ西地区オリックス1―5阪神（2026年3月24日京セラD）開幕OKだ。ベネズエラのWBC初優勝に貢献したオリックス・マチャドが来日後初登板。若月とのバッテリーで、ファーム・リーグの阪神戦の4回から投げ、1回2安打1失点2三振で、最速158キロを計測した。「率直に、無事に投げ終えることができて良かった。準備は万全にできたので、あとは迎えるだけ」4回1死二塁で前川に中前適時打を浴びたが、続く西純を1