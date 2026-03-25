中国ではここ数年、「ペット＋コーヒー」を特色とする体験型をメインとしたビジネスモデルが興っている。雲南省昆明市にあるカフェでは、シシバナヘビやヤモリ、フトアゴヒゲトカゲなど各種爬虫類ペットと触れ合うことができるユニークな体験を提供している。中国新聞網が伝えた。来店客は店員の指導の下、至近距離からの観察や触れ合い、写真撮影などの交流が可能で、この斬新な消費シーンが若者の人気を集めている。（提供/人民