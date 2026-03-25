福岡県の課長級以上でつくる「部課長会」が各職員の同意を得ないまま、給与から天引きした会費を県議会議長・副議長の政治資金パーティー券購入に充てていたことが分かった。本庁（知事部局）全10部で同様の支出を繰り返しており、昨年は副議長パーティーに約180万円を充てていた。政治資金規正法は意思に反してパーティー券の購入費を集める行為を禁止しており、専門家は「事実上の強制購入で違法の恐れがある」と指摘する。