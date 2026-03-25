まさか、まさかのハプニングだった。現地時間３月24日、日本代表がスコットランド戦に向けて始動。不参加となった冨安健洋、体調不良の佐藤龍之介を除く26名が練習初日からピッチで身体を動かした時のことだ。寒空の下、選手たちが恒例のロンドで身体をほぐす。７対２の３グループに分かれ、冗談を言い合いながら笑顔でボールを回している選手もいた。そんな中で自分は誰がどのグループでロンドをしているか、その詳細をノ