プロ野球は２７日にセ、パ両リーグが同時に開幕する。２リーグ制導入後では球団初の連覇を目指す阪神は、東京ドームで巨人と対戦する。２年目を迎えた藤川球児監督（４５）が率いる虎に死角はあるのか。パ・リーグではソフトバンクの３連覇は可能なのか。デイリースポーツ評論家・西山秀二氏（５８）が２６年シーズンの順位予想を行った。◇◇全体のレベル、という観点から言えば阪神は他球団とちょっと違う。もっと言