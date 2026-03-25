◆ファーム・リーグ巨人３―０西武（２４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が２４日、ファーム・リーグ・西武戦（Ｇタウン）に「５番・右翼」で先発出場し、“公式戦初安打”を放った。２回先頭で前橋育英の先輩・高橋光成に対し、カウント１―１から１５０キロの直球を中前へ。４回先頭でも遊撃への内野安打で出塁し、通算７３勝右腕から２安打をマーク。「積極的に打ち